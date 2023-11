Desesperada, ex-assessora de Amendoim desaba: "Eu falei" | A TARDE

Desesperada com a morte de Rodrigo Amendoim, na noite deste sábado, 28, Tays Cristina, conhecida por ser ex-assessora do influencer, desabou em um vídeo publicado nas redes sociais ao afirmar que "Mendo" vinha dando indícios de que não estava bem.

Aos prantos, ela pontuou que Rodrigo Amendoim enfrentava a depressão, porém ninguém o ajudou. "Eu falei que ele iria tirar a vida dele. Eu falei com Rafael, eu falei para todo mundo e ninguém me ouviu. Eu falei, ele veio chorar aqui e ninguém prestou atenção nele", disse ela bastante nervosa em um vídeo nas redes sociais.



Em seguida, Tays Cristina implorou que as pessoas fiquem atentas às pessoas depressivas. "Vocês prestem atenção no amigo depressivo. Prestem atenção nos sinais, gente, pelo amor de Deus", desabafou.



O influencer baiano Rodrigo Amendoim foi encontrado morto dentro do próprio apartamento na cidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. O humorista Cristian Bell confirmou o falecimento por meio das redes sociais.



Em caso de depressão ou suspeita, procure ajuda



Se você está ou conhece alguém que está enfrentando problemas depressivos ou tendo pensamentos suicidas, ofereça ajuda e acolha. Não fique calado. Peça ajuda. Você não está sozinho (a).



Ligue para o CVV – Centro de Valorização da Vida, no número 188 ou entre no site https://www.cvv.org.br/. O CVV realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat.