Dez pessoas são socorridas após carros pegarem fogo em garagem

Dez pessoas foram socorridas por equipes do 12° Batalhão de Bombeiros Militar/Salvar após inalarem fumaça de um incêndio em dois veículos na Capelinha de São Caetano, em Salvador, na madrugada desta quinta-feira, 3. As vítimas foram levadas para unidades de saúde e o estado de saúde delas é desconhecido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os dois carros estavam dentro de uma garagem quando as chamas foram iniciadas. Houve danos materiais na garagem e no forro de PVC do imóvel. A Defesa Civil de Salvador (Codesal) foi acionada para avaliar a estrutura da edificação.

Caso perceba algum princípio de incêndio, os cuidados devem evacuar o local e se abrigar numa área segura; em seguida, o corpo de bombeiros deve ser acionado através da central 193.