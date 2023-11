DHPP e Senasp realizam curso básico de investigação em Salvador | A TARDE

Com o objetivo de padronizar procedimentos e fortalecer apuração de crimes de homicídios, delegados e investigadores da Polícia Civil da Bahia participam, até a sexta-feira (27), do Curso Básico de Investigação de Homicídios, ministrado por especialistas do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e de outras forças policiais.

Entre os ensinamentos, aulas sobre, conceitos e a legislação aplicada do Sistema Único de Segurança Pública; panorama nacional das Mortes Violentas Intencionais; organizações criminosas e mortalidade violenta intencional; aspectos legais, técnicos e investigativos dos exames periciais; investigação preliminar em local de crime de homicídio; introdução à gestão e ao planejamento da investigação e de operações; técnicas de investigação; e recursos tecnológicos aplicados. Além, do estudo de caso para reforçar o conhecimento aprendido ao longo da semana.

A Delegada-Geral Heloísa Campos de Brito destacou a importância da cooperação com a Senasp. "Capacitar os servidores é uma prioridade na Polícia Civil da Bahia. Conscientes da necessidade de aprimorar sempre as nossas técnicas, ferramentas e conhecimentos acerca de crimes contra a vida, integramos este projeto em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a fim de deixar nossas investigações ainda mais eficientes. Trabalharemos para que este seja apenas o primeiro de vários cursos similares, para que possamos disseminar, de forma descentralizada, a experiência do DHPP e de instituições de outros estados na apuração dos homicídios", declarou.