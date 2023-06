Discussões e atividades didáticas marcam Semana do Meio Ambiente

A sustentabilidade foi tema de discussão e atividades didáticas, com painéis e rodas de conversa, com programação gratuita no Salvador Shopping, no Piso L1, para celebrar o Dia do Meio Ambiente. A programação começou na última segunda-feira e foi até ontem, das 9h às 22h. Ação também contou com atividades para crianças da rede municipal de ensino, além da doação de mudas.

A ação foi promovida pela Solos, startup de impacto socioambiental, com a Prefeitura de Salvador, através da Secretaria de Sustentabilidade, Resiliência e Bem-estar e Proteção Animal (Secis) e o Salvador Shopping.

“O ECOar a gente criou para fazer uma ação na Semana do Meio Ambiente e Dia Mundial do Meio Ambiente. E a nossa proposta é criar um espaço que seja acessível e divertido”, explica Rafaela Pitta Magalhães, analista de redes e estratégia da Solos que promoveu o espaço.

Ocorreram painéis de discussão com especialistas. No primeiro dia, os painéis tiveram como temas ‘Influenciando novos hábitos através do digital’ e ‘Ressignificando instituições para comportamentos sustentáveis'. Já no segundo dia, os temas foram 'Inovação para a sustentabilidade’ e ‘Pense global, aja local’.

“A importância de promover ações como essa é desmentir essa ideia que sustentabilidade é algo que não pode ser praticado pela população por ter etapas limitadoras. A nossa proposta é explicar isso com uma outra perspectiva, mostrar para as pessoas que é possível sim aplicar o conceito da reciclagem, da sustentabilidade na sua vida pessoal e que isso pode transformar o meio ambiente”, conta Rafaela Pitta. Ainda afirma que o Brasil recicla 3% do resíduo gerado, e é o 4° maior gerador de lixo no mundo.

