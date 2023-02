Dois homens são achados mortos após tiroteio na Palestina

Dois homens foram encontrados mortos na manhã desta quinta-feira, 9, no bairro da Palestina, em, Salvador. As vítimas foram achadas após um intenso tiroteio entre duas facções rivais, que disputam o controle da venda ilegal de entorpecentes nas localidades.

As trocas de tiros entre as duas organizações criminosas se tornaram mais frequentes nesta semana. Imagens de suspeitos ostentando armas e drogas começaram a circular nas redes, na segunda-feira, 8. Nelas, os criminosos desafiam o bando rival e mostram as armas, algumas de calibre grosso, através do celular. Na quarta, moradores registraram uma intensa troca de tiros entre os grupos. Pelas imagens é possível escutar diversos tiros sendo disparados.

Na noite do confronto, nesta quarta, 8, a Polícia Militar chegou a informar que não houve registro de feridos. De acordo com a corporação, agentes da 31ª CIPM foram acionados pelo Cicom para averiguar uma denúncia de disparos de arma de fogo, no bairro da Palestina. No local, os militares foram informados por populares que havia um grupo de homens armados. Os policiais solicitaram reforço de outras guarnições.

Com o apoio da Rondesp BTS, Rondesp RMS, Rondesp Central e viaturas da Operação Intensificação Tática, os pms realizaram incursões nas ruas do bairro, momento em que os policiais foram surpreendidos por disparos de arma de fogo. Houve o revide e troca de tiros.

Por causa da sensação de insegurança no local, os ônibus não estão circulando na localidade na manhã desta quinta. De acordo com a OT Trans, os coletivos voltam a passar no bairro a partir das 12h.

null Redes Sociais