Dois ônibus são assaltados em menos de três horas em Salvador

Dois ônibus foram assaltados no intervalo de cerca de três de horas, na noite de quinta, 2, em Salvador. Outro coletivo também sofreu uma tentativa de roubo pouco depois.

Segundo as informações da Polícia Civil, os crimes foram cometidos nas linhas Ribeira x Pituaçu e Estação Pirajá x Barra, nas localidades da Avenida Bonocô e nas imediações da Jaqueira do Carneiro, em Fazenda Grande do Retiro. Nas ações, dois homens armados entraram nos ônibus, assaltaram os coletivos e desceram em seguida. Os crimes foram cometidos por volta das 19h50 e 21h30.

Os casos estão sendo investigados pelo Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivo (Gerrc). As imagens das câmeras de segurança já foram solicitadas as empresas, além de outras ações de inteligência, com o objetivo de elucidar esses crimes.

A Polícia Civil ainda informou que a especializada também realiza operações, periodicamente, com o objetivo de tirar de circulação suspeitos de cometer estes roubos.