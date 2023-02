Dois ônibus são assaltados na região da Jaqueira do Carneiro

Dois ônibus foram assaltados no intervalo de pouco minutos na região conhecida como Jaqueira do Carneiro, na BR-324. Os crimes foram cometidos no início da manhã desta quinta-feira, 23.

Segundo as informações da Polícia Civil, o primeiro coletivo era da OT Trans e tinha itinerário Estação Pirajá-Barra 2; o segundo, da mesma empresa, fazia a linha Estação Pirajá-Pituba. Foram expedidos ofícios solicitando as imagens do ônibus.

Leia também: Polícia Militar reforça segurança nas proximidades dos circuitos

Já conforme relatos, os roubos teriam sido cometidos por um único grupo de homens armados que, após assaltar o primeiro ônibus, seguiu e realizou o segundo assalto. Não há informações precisas sobre o número de vítimas e nem dos bens subtraídos.

Entramos em contato com a OT Trans para mais informações, no entanto, ainda não tivemos resposta. Já o Sindicato dos Rodoviários da Bahia se queixou do 'relaxamento' do policiamento após o carnaval.

Em nota, a Polícia Civil informou que Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc) investiga os casos.

Antes dos festejos carnavalesco, Gerrc realizou a Operação Transporte Seguro, com o objetivo de coibir roubos e furtos ao transporte público de Salvador.