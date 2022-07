Duas pessoas ficam feridas em batida entre carro e micro-ônibus

Duas pessoas ficaram feridas após uma batida frontal entre um carro e um micro-ônibus do Subsistema de Transporte Especial Complementar (STEC), na Estrada Velha do Aeroporto, em Salvador, na tarde desta quarta-feira, 20.

O acidente aconteceu por volta das 14h30, no sentido Mussurunga, quando o carro tentou fazer uma ultrapassagem, mas acabou batendo com o micro-ônibus que vinha no sentido contrário.

O motorista e o carona do carro ficaram feridos. O Corpo de Bombeiro e o Samu foram acionados para prestarem socorro. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

O trânsito ficou lento na região porque os carros permaneceram na via. A Transalvador esteve no local para orientar o trânsito.