Duas pessoas morrem após carro colidir em poste na avenida Paralela | A TARDE

Duas pessoas morreram após um carro bater em um poste e ficar completamente destruído, na madrugada desta sexta-feira, 6, na avenida Luis Viana Filho (Paralela), em Salvador.

Informações preliminares apontam que o motorista teria perdido o controle do veículo e atingido o poste na altura do estádio de Pituaçu, no sentido Aeroporto. Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas.

Equipes da Superintendência de Trânsito (Transalvador) foram encaminhadas ao local para remoção do veículo e reorganizar o trânsito, que é lento na região.

O impacto fez com que poste de energia ficasse danificado e o fornecimento foi impactado parcialmente na região. Uma equipe da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) foi acionada para realizar a troca do equipamento.