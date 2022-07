Dupla é presa com quatro motos que seriam utilizadas para desmanche

Dois homens foram presos na tarde de quinta-feira, 28, na Chapada do Rio Vermelho, em Salvador, com quatro motos que seriam utilizadas para desmanche na capital e região metropolitana.

Segundo a Polícia Militar, equipes da "Operação Apolo" faziam um patrulhamento para prevenir e combater furtos e roubos de veículos, quando encontraram um imóvel abandonado na rua Esperança. O local era suspeito de ser utilizado como garagem de veículos roubados e furtados.

Ainda segundo a PM, os agentes encontraram as quatro motos enfileiradas no imóvel. Após uma pesquisa no sistema, foi constatado que os veículos haviam sido roubados no mesmo dia, no Rio Vermelho, em Pero Vaz e na Avenida Anita Garibaldi.

Dois suspeitos que estavam nas imediações do local tentaram fugir ao avistar os policiais, mas foram alcançados e presos. Os suspeitos e as motos foram conduzidos à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos, onde a ocorrência foi registrada.