Durval Lelys sobre Armandinho: "Onde ele estiver, estou do lado"

Durval Lelys falou nesta quarta-feira, 24, durante o evento que deu o título de doutor honoris causa para o cantor Armandinho. A cerimônia de condecoração ocorreu na reitoria da Universidade Federal da Bahia (Ufba), no bairro do Canela, em Salvador.

Ao Portal A TARDE, 'Durvalino' relembrou da relação de longa data que possui com o homenageado da noite e exaltou o amigo. Ele contou que a relação com Armandinho começou ainda com os pais de ambos, que eram parceiros de negócios.

"Ele traz a guitarra baiana como mensagem do carnaval, mas, atrás disso, tem a competência dele. Um músico desde os 15 anos de idade. A amizade do pai dele com meu pai, que eram amigos de negócios. Ele nos uniu e, a partir deste momento, eu fiquei não somente fã, mas também irmão de Armandinho. Então, onde ele estiver, com certeza tem Durval Lelys do lado", falou Durval.

Armando Costa Macedo, mais conhecido como Armandinho, que completou 70 anos no dia 22 de abril, instrumentista, cantor e compositor brasileiro, é um dos grandes criadores da música da Bahia. Filho de Osmar Macedo, da dupla Dodô e Osmar, que inventou o Trio Elétrico, levou o trio ao patamar das principais linguagens do carnaval.