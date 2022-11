É “só uma correção monetária da injustiça”, diz vereador sobre IPTU

O vereador da bancada de oposição e membro da Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final Sílvio Humberto (PSB) se manifestou a respeito do substitutivo de Projeto de Lei encaminhado pelo prefeito Bruno Reis à Câmara Municipal de Salvador na sexta-feira, 4. De acordo com o parlamentar, as questões que fazem com que o IPTU seja classificado como injusto não foram sanadas no projeto, já que prevê apenas uma correção monetária e não houve uma avaliação da planta genérica de valores do município.

“Praticamente nós teremos na mesma cidade três sistemas de pagamento. Para imóveis [construídos] até 2014, os de 2014 até agora e os imóveis novos. O que deveria ter ocorrido era a prefeitura ter encaminhado à Câmara um projeto de revisão da planta genérica de valores e fazer uma discussão ampla com esses setores. Então, se existe o IPTU injusto o que você faz é corrigir monetariamente essa injustiça. E o processo continua”, pontuou o edil. Para o parlamentar, na primeira análise feita do projeto encaminhado o que se percebe é que o problema persistirá. “Lá em 2013, quando foi apresentada a reforma tributária e foi obrigado a colocar ‘travas’ porque, caso contrário, seria inadimplência geral”. A reforma tributária, de acordo com Humberto, elaborada sem a adequação da planta genérica de valores produziu a injustiça fiscal que acompanha os soteropolitanos. “Aqui, nesse momento, não se há um ataque sobre isso. A prefeitura não foca nisso. Você só amplia as deduções, mas não vai resolver o problema”, alerta o vereador.

Para Sílvio, inclusive, não existe também por parte da gestão municipal uma avaliação do impacto gerado pelos incentivos fiscais, que são necessários, mas deveriam ser mais tecnicamente embasados. “Não se encaminha nenhum estudo à Câmara de Vereadores avaliando se os incentivos cumpriram as metas e objetivos estabelecidos. Termina sendo um tiro no escuro porque você não tem uma avaliação de impacto. É sempre quase que uma profissão de fé. Você acredita que de fato o incentivo tem dado certo”.

Essa atitude da administração municipal faz com que se permaneça, no que o vereador chamou de “círculo vicioso da pobreza”. “Porque falta uma política clara e objetiva de desenvolvimento para a cidade. Faltam os elementos objetivos para que, de fato, apontem que os incentivos apresentados contribuem para os objetivos estabelecidos”.