Elevador Lacerda sofre pane e passageiros ficam presos em cabine

Um grupo de passageiros que usava o Elevador Lacerda sofreu um susto na tarde desta quarta-feira, 1º, quando o equipamento sofreu uma pane e parou de funcionar.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os passageiros no interior da cabine se abanando devido o calor e sem conseguir sair. A situação, segundo usuários, é frequente.

"Eu uso praticamente todos os dias e fico com um medo terrível. Prefiro sair mais cedo e soltar na Castro Alves", contou uma usuária do modal. "Isso é uma vergonha que acontece há vários anos", pontuou outro usuário do Elevador.

Em nota enviada ao Portal A TARDE, a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) afirmou que o problema foi causado por um pedregulho.

Devido o sistema de segurança, a cabine parou de se movimentar. "Ao tomar conhecimento, imediatamente a equipe retirou o grupo e realocou em outra cabine. Após a limpeza dos trilhos da porta, o equipamento voltou a operar normalmente".

Confira o vídeo.

Matheus Calmon