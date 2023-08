Em Salvador, mulher perde controle de carro e capota em estacionamento

Uma mulher ficou levemente ferida após perder o controle do veículo num estacionamento no bairro de Vila Laura, em Salvador. Segundo as informações iniciais, o acidente aconteceu por volta das 10h20, desta quarta-feira, 26, num condomínio na Rua Laura Costa.

Os relatos dão conta de que a mulher estava tentando estacionar o carro quando perdeu o controle da direção. O veículo então avançou a calçada, capotou e caiu em uma parte inferior do prédio. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade médica.

A Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) informou que a retirada do veículo é de responsabilidade do proprietário.

De acordo com a autarquia, foram registrados 4 acidentes na capital baiana no período das 7h até às 12h desta quarta-feira. Ao todo, foram cinco vítimas e nenhuma morte.