Entidades sorteiam cestas básicas por conta de redução de doações

Mais de 125 milhões de brasileiros estão sofrendo de insegurança alimentar (IA) no país, afirmam dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan). Desses, 33 milhões (15% da população total) estão em IA grave (falta de comida) e o Nordeste concentra 21% das pessoas dessa categoria, atrás apenas do Norte, com 26%. Tal situação alarmante fez o Brasil voltar ao Mapa da Fome da ONU em 2022, e enquanto as Organizações Não Governamentais (ONGs) tentam mudar essa triste realidade, as sequelas econômicas da pandemia fizeram as doações caírem ao ponto das ONGs precisarem sortear cestas básicas por não ter o suficiente e parar ações.

Em Salvador, o subúrbio ferroviário está sendo atingido diretamente pela fome, afirma o presidente da Central Única das Favelas Bahia (Cufa Bahia) e coordenador da Cufa Nordeste, Márcio Lima dos Santos. “Em 2022, nossas doações diminuíram 85%, e o número de famílias cadastradas aumentou 15%. Dávamos cestas básicas para mais de 15 mil famílias em mais de 40 municípios todo mês, mas hoje mal conseguimos atender 50 famílias. Até dezembro, junto à Petrobras, entregaremos botijões de gás para 2.710 famílias e, com o apoio da M. Dias Branco e de algumas pessoas físicas, temos entregado biscoitos e massas para as famílias”, conta.

Há cerca de dois meses a Cufa - que atualmente está na 3ª edição da campanha Mães da Favela - foi em Coutos, no subúrbio ferroviário, entregar cestas básicas. Porém, não havia quantidade suficiente para todos. “Eles chegaram com 200 cestas, mas não era suficiente, então resolveram fazer um sorteio para que fosse mais justo. Ano passado eles nos ajudaram com comida por seis meses seguidos e apesar das doações terem reduzido, só tenho a agradecer. Eles me ajudaram muito e continuam me ajudando sempre que podem”, afirma a beneficiada da Cufa, Creusa dos Santos Nascimento, 59 anos.

“O governo não faz, mas a Cufa sim. E mesmo com tantas dificuldades, eles continuam lutando para trazer comida para nossas mesas”, salienta a catadora de recicláveis de 30 anos, Jéssica da Silva Miranda.

Sustentando três filhos, ela, que também mora em Coutos, conta que o trabalho de catadora não tem rendido muito por causa da pandemia. “E com a queda das doações, a situação voltou a ficar muito difícil, pois as cestas ajudavam bastante e fazem falta. Mas sinto muita gratidão pela atenção da Cufa e por continuarem se empenhando em buscar formas de nos ajudar. Não é qualquer um que faria isso”.

Queda

A verdade é que a escassez de donativos das ONGs piorou muito em 2022. A diretora da ONG Bahia Street – organização que completou 26 anos no último dia 24 –, Rita Conceição, conta que, quando a pandemia começou, eles tinham um estoque e conseguiram distribuir cestas, absorventes, material de limpeza e máscaras por um tempo.

“Tudo vinha de órgãos privados, pessoas físicas e até de outras ONGs, mas então veio 2022 e de repente tudo parou. Os alimentos ficaram muito caros e isso fez com que essas doações sumissem. A demora da vacinação das crianças nos impediu de continuar realizando atividades e cursos com elas na sede, onde elas lanchavam e almoçavam. Muitas mães perguntam quando vamos reabrir, mas isso ainda não foi possível”, explica a diretora.

A equipe da Bahia Street está se organizando para voltar a receber as pessoas na sede para participarem de cursos – de doces e salgados, informática e fotografia – em agosto. Mas apenas para os jovens e adultos. “Continuamos porque temos esperança, mas não é fácil. O problema maior continua sendo o da alimentação, pois aqui era um espaço onde as crianças tinham certeza que iriam ter o que comer, mas não podemos garantir isso no momento”, lamenta Rita.

Essa queda dos donativos – seja em material ou dinheiro – afirma o coordenador executivo da Ação da Cidadania na Bahia, Raimundo Bandeira Barbosa Junior, foi sentido na pele por todas as ONGs, menores e maiores. “Tentamos reiniciar a campanha Brasil Sem Fome em março, mas não conseguimos doações, que cairiam para todo mundo nesse 2022. Organizações como a nossa, a União Brasil e a própria Cufa recebiam doações em torno de R$ 100 milhões cada. E hoje, chegando no 8ª mês do ano, a gente não conseguiu recursos suficientes. E a fome continua e as pessoas continuam desesperadas e a gente não está tendo o que dar. Aí, o que é que acontece?”, questiona ele.

Ação em rede

Conhecida pela campanha Brasil Sem Fome, a ONG Ação Cidadania lançou no último dia 15 a campanha ‘15 para 15’, um pacto pelos 15% da população que passa fome no Brasil. O objetivo é viabilizar doações diretamente para as instituições do pacto e cadastrar voluntários, promovendo uma grande aliança entre entidades da sociedade civil e empresas, grupos de mídia, agências de comunicação e publicidade, pessoas físicas, artistas e influenciadores, para atuarem na linha de frente no combate à fome e às desigualdades sociais.

Criador da Comissão de Combate à Fome e Vulnerabilidade Social na Câmara Municipal de Salvador em 2021, o vereador Tiago Ferreira (PT) explica que a comissão não está mais ativa pois foi instalada de forma temporária. "Não é de hoje que o brasileiro sofre com a falta de comida na mesa. Em breve, levarei ao presidente da Câmara Municipal de Salvador, o vereador Geraldo Júnior, a proposta de tornar essa comissão permanente. A fome é uma realidade, então precisamos debater sobre ela e buscar soluções, pois o município e o estado não dão a atenção que esse assunto precisa ter”, explica.

No Brasil, 4,1% da população está com IA

Um país entra no Mapa da Fome da Organização das Nações Unidas (ONU) quando mais de 2,5% da população está passando pela falta crônica de alimentos. O levantamento da ONU para Alimentação e Agricultura (FAO) não era feito desde de 2015, mas com os dados divulgados no último mês, a pesquisa atestou que o Brasil voltou ao Mapa da Fome em 2018 e hoje, 4,1% dos brasileiros está com algum nível de insegurança alimentar (IA), que possui três níveis: leve (incerteza quanto ao acesso a alimentos em um futuro próximo), moderada (quantidade insuficiente de alimentos) e grave (privação do consumo de alimentos).

Encontrar formas de reverter essa realidade cruel é essencial e um dos pioneiros desse enfrentamento foi o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, que fundou o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase) em 1980. Em 1990 ele se tornou símbolo de cidadania no Brasil ao liderar a ‘Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida’, projeto popularmente conhecido como a ‘Campanha contra a fome’. Na época, ele mobilizou a sociedade brasileira para enfrentar a pobreza e as desigualdades.

“A atual situação no Brasil é uma das mais críticas e deprimentes pela qual o país já passou. O nível da fome de nossa população chegou a um patamar horrível, onde mais da metade da população encontra dificuldade ou simplesmente não tem o que comer amanhã ou depois. São muitas as instituições que existem com o objetivo de ajudar essas pessoas, mas mesmo com todas trabalhando ao máximo por todo o Brasil, a gente ainda não consegue atender nem metade das pessoas que precisam. Elas ficam muito felizes e gratas com as doações, mas a verdade é que, mesmo com todo esse trabalho, vemos a fome batendo na porta de todo mundo. Imagine o quão pior seria se essas ONGs não existissem”, lamenta o coordenador executivo da Ação da Cidadania na Bahia, Raimundo Bandeira Barbosa Júnior.

Campanhas têm pontos de entrega pela cidade

Arrecadando roupas, agasalhos e cobertores para doar à pessoas em situação de rua neste inverno em Salvador, a ONG Salvador Invisível (@ssainvisivel_) - organização sem fins lucrativos que visa promover a dignidade das pessoas em situação de rua, consideradas invisíveis sociais -, em parceria com a Polícia Militar da Bahia encerrou a Campanha do Agasalho 2022, ontem, mas a ONG continua recebendo donativos - moletons, capas de chuva, kits higiene, sacolas, meias, cobertores e agasalhos, além de aceitar doações em dinheiro para a compra desses itens através da chave pix [email protected]

O CCR Metrô Bahia, no entanto, recebe doações de roupas e cobertores, até hoje, com pontos de coleta nas estações Campo da Pólvora, Bonocô, Bom Juá, Detran, Flamboyant, Bairro da Paz e Aeroporto.

A ONG Seja Semente - projeto que tem como objetivo promover a justiça social e por meio do trabalho voluntário e da ação solidária, por sua vez, também está arrecadando agasalhos e cobertores, além de doações de R$ 25 por meio da chave pix (71)99411-0434. Mais informações sobre as formas de doar nas redes sociais da ONG: @sejasemente.

Faça a sua contribuição

Ação Cidadania

Vários tipos de donativos.

Através do e-mail aç[email protected], do número (71) 98800-9560, e do site www.15por15.org. Em breve a campanha terá postos físicos de arrecadação.

Bahia Street

Cestas básicas, comidas não perecíveis, frutas e verduras.

Na sede da ONG na Rua do Sodré, no bairro Dois de Julho ou entrando em contato através do site www.bahiastreet.org.br

Cufa

Qualquer tipo de doação.

Para encontrar a melhor forma de doar, acesse a página do Instagram @cufabahia ou o site www.maesdafavela.com.br