Envolvido em morte de policial tem CPF cancelado | A TARDE

Conhecido como “Boré”, um traficante, integrante da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM), morreu na tarde desta sexta-feira, 6, no bairro de Cassange, no limite entre as cidades de Salvador e Simões Filho A eliminação do elemento ocorreu durante uma operação conjunta das polícias Militar, Civil e Federal.

Ele seria responsável por homicídios, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, corrupção de menores, roubo e associação criminosa. O indivíduo também formava os grupos de 'traficas' para atacar localidades de facções rivais.

Antes de ser morto, o indivíduo estava a bordo de um carro, modelo VW Gol, de placa adulterada, no momento em que algumas guarnições fizeram um cerco em uma via vicinal. Os agentes tentaram realizar a abordagem, mas “Boré” desceu do veículo já abrindo fogo contra os policiais, que revidaram.

Depois da trocação, o homem foi encontrado ao solo, em uma área de mata, com sinais vitais e foi socorrido para o Hospital Menandro de Faria.O homem acabou não resistindo aos ferimentos.

Informações iniciais sinalizam que o criminoso teve participação direta no ataque que resultou na morte do agente federal Lucas Caribé, no bairro de Valéria.