Equipe médica aponta "melhora geral" em estado de saúde de Lincoln

A equipe médica do Hospital São Rafael atualizou o quadro de saúde do cantor Lincoln Senna, internado na quinta-feira, 23, na unidade de terapia intensiva (UTI) do hospital. O boletim compartilhado pela assessoria do artista para a imprensa aponta uma melhora do estado de saúde, mas ele seguirá internado.

“O Sr Lincoln Sena Rosas de SantAnna foi internado no Hospital São Rafael na última quinta-feira, 23/02/2023, por um quadro respiratório. O paciente segue em unidade de terapia intensiva, com melhora geral no estado de saúde. Ele continuará por ora internado para continuidade do tratamento", diz a nota.

Lincoln foi internado com quadro de asteniamialgia, tosse produtiva evoluindo, ebre e secreção nasal escurecida, além de sinais de infecção respiratória alta, associada à presença de pneumomediastino posterior. Com isso, a unidade de saúde orientou o internamento na UTI para observação clínica.

Nesta sexta-feira, a sua esposa, Monique Paim, fez um post nas redes sociais em que aparece ao lado de Lincoln. "Verificado Estamos juntos nessa! Sua recuperação está cada vez melhor. Você é forte, saudável, e com uma energia única. Com toda certeza, nada é por acaso e Deus está cuidando de tudo! Te amo, meu neném. Vamos juntos, sempre! Gratidão à todos amigos, fãs, equipe e familiares pelo suporte e carinho. Estamos sentindo daqui as energias de boas vibrações!", postou.

Desde o Furdunço, no dia 12 de fevereiro, o cantor fez um total de 16 apresentações em diferentes locais no estado e vários desfiles no carnaval da capital baiana.

Já na última segunda-feira, 20, ele precisou cancelar dois shows durante o carnaval, depois que o ônibus em que ele e a equipe viajavam quebrou. O incidente comprometeu a logística de chegada no circuito Osmar (Campo Grande). “A produção realizou todos os esforços possíveis para fazer o desfile acontecer, mas ficou inviável”, informou a assessoria na ocasião.