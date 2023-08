Especialistas relatam crimes cibernéticos

Segundo as informações levantadas pela Redbelt Security, empresa de consultoria especializada em segurança da informação, no mês de agosto, entre os diversos crimes cibernéticos no país, os ataques provenientes da engenharia social, com mecanismos da psicologia para persuadir os usuários do meio digital a entregar seus dados, estão chamando a atenção. Dessa forma, a vítima termina acessando página falsa ou enviando dados e credenciais, inclusive bancárias, para os cibercriminosos.