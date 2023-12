Estação Lapa recebe ações de saúde e bem-estar; veja como participar | A TARDE

Os clientes do metrô baiano que passarem pela Estação Lapa entre os dias 12 e 14 de dezembro terão acesso a uma ação gratuita de cuidado com a saúde e de bem-estar.

Realizado pelo Instituto CCR, na área de atuação da CCR Metrô Bahia, o programa Caminhos para a Saúde vai oferecer os serviços de massoterapia, teste de glicemia, tipagem sanguínea e aferição de pressão, além de orientações de prevenção ao HIV/Aids, como parte da campanha de luta contra a doença. A ação é promovida em parceria com a Se7e Cursos.

De acordo com o Ministério da Saúde, estima-se que um milhão de pessoas vivem com HIV no país. O órgão registrou, em 2022, 10,9 mil óbitos com HIV ou aids como causa básica.

A ação já atendeu mais de 15,9 mil pessoas em 2023.

Serviço

O quê: Caminhos para a Saúde

Onde: Estação Lapa de Metrô

Quando: de 12 a 14 de dezembro, das 7h30 às 10h30 e das 16h30 às 19h30

O que vai ser oferecido: massoterapia, teste de glicemia, tipagem sanguínea, aferição de pressão e orientações de prevenção ao HIV/AIDS