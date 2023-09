Estudantes buscam mais descontos e bolsas para vagas de faculdades

De olho nas vagas ociosas em várias universidades e faculdades da Bahia, os estudantes buscam cada vez mais bolsas de estudos e descontos para frequentar as instituições de ensino. Algumas plataformas, que chegaram para atuar na intermediação da oferta dessas bolsas, com até cerca de 90% de desconto, têm identificado uma alta procura.

Seguindo uma tendência nacional, divulgada pelo Ministério da Educação (MEC), o número de estudantes cadastrados no Fies despencou 93% nos últimos anos. Entre os principais motivos, o alto índice de endividamento dos participantes, que chegou a atingir R$ 11 bilhões em 2023, segundo dados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Dentre as principais formas de ingresso com descontos e bolsas, estão as plataformas, como Quero Bolsa. No ano passado, foram 7 milhões de bolsas disponíveis e 200 mil preenchidas. A procura das bolsas na plataforma chegou a aproximadamente 17 milhões de buscas somente neste primeiro semestre.

As bolsas do Quero Bolsa não exigem análise de renda ou comprovação de notas. “Os descontos na plataforma podem chegar aos 90%. Basta ser formado no ensino médio, entrar no site do Quero Bolsa e digitar qual cidade, curso e quanto está disposto a pagar. Então, aparecem as opções”, pontua o diretor Marcelo Lima.

De forma semelhante, é a atuação da plataforma Educa Mais Brasil, que oferece descontos por meio de parcerias com escolas e faculdades privadas mediante o pagamento referente ao valor de uma mensalidade do curso já com o desconto.

Interessados podem acessar o site da empresa e selecionar o curso ou instituição que deseja. Os descontos chegam até os 85%.

As formas de acesso com desconto também podem ser feitas diretamente com as universidades privadas, como o caso da Unifacs, onde Filipe Fonseca cursa administração com bolsa de 60% por meio da nota do Ensino Nacional do Ensino Médio (Enem). “Eu achei interessante o ingresso na modalidade EAD da Unifacs por trabalhar o dia todo, tendo a maior flexibilidade e não perdendo a qualidade do ensino e das estruturas”.

Já na Unijorge, em média, 200 bolsas são disponibilizadas anualmente para as plataformas Educa Mais Brasil e Quero Bolsa. As formas de ingresso são através de vestibular próprio, nota do ENEM transferência externa ou diplomados.

Os descontos variam de acordo com a modalidade, curso e forma de ingresso. Na graduação presencial, o desconto da 1ª mensalidade chega a até 80%, enquanto, no EAD e na semipresencial chegam até, respectivamente em 78% e 76%.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira