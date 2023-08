Família consegue valor para traslado de baiano que morreu na Europa

A família do gastrólogo baiano Filiphe Soares Braga, de 29 anos, que sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) conseguiu arrecadar o valor necessário para trazer o corpo dele para o Brasil, através de vaquinha online e depósitos nas contas bancárias da família. O dinheiro é estimado em R$ 58 mil. Até este domingo, 27, foram mais de R$ 45 mil doados.

Quando morava em Salvador, Filiphe vendia lanches inspirados na cultura geek, em pontos turísticos da cidade, como na Barra. Em maio, ele tinha se mudado para Malta, país com pouco mais de 500 mil habitantes, situado na região central do Mediterrâneo, entre a Sicília e a costa do Norte da África. O objetivo de Filiphe era buscar novas oportunidades, principalmente de emprego.

A família do jovem já contatou a funerária do país de Malta, e a previsão é que o corpo de Filiphe chegue ao Brasil no dia 15 de setembro. O corpo dele ainda deve passar por exames toxicológicos e perícias, até ser encaminhado para sepultamento em Salvador.

O colega de apartamento de Filiphe o encontrou desacordado e o encaminhou para o hospital, onde ele ficou entubado por dois dias. A equipe médica confirmou a morte cerebral em 18 de agosto. A família de Filiphe foi notificada da morte do jovem depois de cinco dias.

O poder público de Malta deu prazo de até 31 de dezembro para que a família de Filiphe providenciasse o traslado. Caso o prazo não fosse cumprido, o sepultamento aconteceria no país, a cargo do Estado estrangeiro, nos termos da legislação local.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Roma, informou que está à disposição para prestar assistência consular aos familiares de Filiphe. O órgãõ não custeia o traslado de brasileiros mortos no exterior, mas presta orientações gerais aos familiares e cuida da expedição de documentos, como o atestado consular de óbito.

Gastronomia Geek

Filiphe usava o nome artístico Rhaego Braga e saía pelas ruas fantasiado de Homem-Aranha, abordando as pessoas em pontos turísticos, para vender lanches. Entre eles estavam as coxinhas em formato de chapéu de bruxa e brigadeiros inspirados na bola do dragão da série Dragon Ball, além de itens do desenho Pokémon. Filiphe divulgava os trabalhos nas redes sociais, por onde eram feitas as encomendas.