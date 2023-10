Feijoada solidária vai reverter renda para projetos sociais; participe

Em mais uma edição, a Coordenadoria Ecumênica de Serviço (CESE) vai realizar, neste sábado, 30, na sede da instituição, no bairro da Graça, em Salvador, a tradicional feijoada solidária da Campanha Primavera para a Vida 2023.

A atividade será iniciada às 10h, com a feira solidária dos produtos de organizações populares apoiadas pela CESE, bazar com roupas e acessórios a preços populares, música ao vivo e sorteio de brindes.

Os convites para a feijoada da primavera custam R$ 35,00 e podem ser adquiridos na CESE. Haverá venda de bebidas e sobremesas no local. Toda a renda obtida com a atividade será revertida para o Programa de Pequenos Projetos da CESE, que disponibiliza recursos para apoiar projetos voltados para as populações mais vulneráveis, marginalizadas e excluídas.

Estarão presentes as lideranças dos movimentos sociais, time de colaboração, pessoas que apoiam o trabalho da instituição, além da rede de parcerias.

Serviço

O quê: Feijoada Solidária da Campanha Primavera para a Vida

Quando: 30/09/2023,

Horário: a partir das 10h

Onde:: Na sede da CESE -Rua da Graça, nº 150, Graça, Salvador- BA

Valor: R$ 35 (feijoada) – Convite disponível na sede da CESE – Rua da Graça 150, bairro da Graça

Contato: (71) 2104.5457