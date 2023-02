Feirão: Consumidores poderão renegociar mais de 356 milhões de ofertas

O Feirão Serasa Limpa Nome lança, a partir desta segunda-feira, 27, um mutirão nacional de negociação que reúne 425 empresas que estão disponibilizando um total de 365 milhões de ofertas de negociações, sendo que 113 milhões delas poderão ser quitadas por até R$ 100.



São empresas de segmentos como bancos, securitizadoras (empresas que compram dívidas), financeiras, empresas de telefonia, varejo, universidades e outros.

Além desses segmentos, pela primeira vez, os consumidores poderão renegociar dentro dos canais digitais da Serasa, contas de luz da empresa de energia Enel. A empresa participou da última edição de novembro com atendimento presencial e, agora, passa estar disponível no aplicativo da Serasa ou no site.

Também é possível realizar a consulta e a negociação das dívidas presencialmente nas mais de 11 mil agências dos Correios distribuídas pelo país que oferecem as mesmas condições mediante o pagamento de uma taxa de R$3,60.



PIX e nome limpo na hora

O pagamento via Pix e a baixa da negativação instantânea (nome limpo na hora) serão oferecidos por um número maior de empresas participantes.

O Feirão de novembro de 2022 disponibilizou um total de R$ 20 bilhões de descontos aos brasileiros, o maior volume já alcançado pelo evento, o que traz um sentimento de otimismo para a próxima rodada de negociações.

Inadimplência supera a casa dos 70 milhões

Ainda que dezembro tenha apresentado queda, a inadimplência no Brasil se mantém em patamar elevado, alcançando mais um triste recorde: são 70,09 milhões de brasileiros inadimplentes e 252 milhões de dívidas ativas registradas em janeiro pelo Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas da Serasa.

O valor médio da dívida do brasileiro inadimplente é de R$ 4.612,28, um aumento de 2,6% comparado a dezembro de 2022, e o volume total da cifra devedora chega a R$ 323 bilhões, mais de 3% de crescimento em relação ao mês anterior.

Os segmentos que mais concentram dívidas continuam os mesmos: bancos e cartões (29,6%), seguido de empresas de utilities/contas básicas de água, luz e energia (21,5%) e, em terceiro, as empresas varejistas (11,3%).

Como negociar pelo app da Serasa?

Você pode fazer em apenas 3 minutos, confira o passo a passo:

1º Passo – Baixe o app:

Faça o download do aplicativo da Serasa no celular (disponível para Android e iOS), digite o seu CPF e preencha um breve cadastro. Ao acessar a plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela.

2º Passo – Escolha a oferta:

Após selecionar a opção “Ver ofertas”, é possível verificar as condições oferecidas para pagamento com o desconto do Serasa Limpa Nome já aplicado. Basta clicar em uma das dívidas disponíveis e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito.