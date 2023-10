Festival da Virada Salvador terá "Super-trio"

A Prefeitura anunciou nesta quinta-feira, 21, a programação completa do Festival da Virada Salvador 2024. O prefeito Bruno Reis, o secretário de Cultura e Turismo, Pedro Tourinho, e o presidente da Saltur, Isaac Edington, apresentaram detalhes do evento que acontece entre os dias 28 de dezembro até o dia 1º de janeiro na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio, Orla de Salvador.



Dentre as novidades do evento, o público que comparecer vai poder curtir, além do tradicional palco principal, um dos símbolos do carnaval de Salvador: o trio elétrico. De acordo com a organização , quando a atração do palco principal encerrar a apresentação, outro artista começa a tocar no trio.

"Nós vamos ter o que vocês já conhecem. Praça de alimentação, espaço game, palco para apresentações culturais, roda gigante, a tirolesa, mas esse ano a gente traz uma novidade. A novidade é que nós vamos ter na prática como se fosse dois palcos da arena principal. O objetivo é fazer com que não pare de tocar música um minuto sequer. Quando acabar a apresentação no palco enquanto tá se preparando pra seguinte, o outro é acionado", informou Bruno Reis.

"Então, nós vamos ter o palco que vocês conhecem, que foi apresentado aqui, esse palco tá conectado por uma passarela que vai chegar e aí GFD (super trio) no nosso festival da virada, o símbolo nosso que é o trio elétrico. Então, em frente a roda gigante, uma apresentação irá acontecer, enquanto a outra se prepara no palco principal. Isso significa que nós vamos ter mais de doze horas seguidas de música", concluiu o prefeito de Salvador.



Atrações confirmadas no "Super-trio da Virada":

Oh Polêmico

La Furia

A Dama

Ed City

Cortejo Afro

Malê de Balê

Ilê Aiyê

Fit Dance

Além do trio, a Prefeitura divulgou a grade completa com todas os artistas que irão se apresentar nos 5 dias de festa. Dentre as atrações, foi confirmada a presença do cantor nigeriano Rema, autor do sucesso 'Calm Down'.

Nova marca

Além da programação, oura novidade anunciada foi a nova marca que será utilizada nas ações de cultura, turismo e lazer da cidade. “A marca expressa um sentimento que é comum a todos que conhecem a capital baiana: o amor. Seja de turistas que escolhem a cidade para passear, de moradores que têm seus lugares, seus hábitos e seus costumes favoritos, ou dos servidores públicos que trabalham em prol do município todos os dias”, justifica a Prefeitura.