Festival de Verão: metrô funcionará 24h no primeiro dia; veja horários | A TARDE

Neste sábado, 27, a Estação Mussurunga do Metrô, que fica próxima ao local dos shows do Festival de Verão Salvador, vai funcionar 24h, enquanto as demais estações funcionarão após o horário de encerramento normal (0h) exclusivamente para desembarque.

Já na madrugada de segunda-feira, 29, o fechamento da Estação Mussurunga será às 3h para atender ao grande público que vai curtir o último dia do Festival.

Durante a operação, haverá reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança na e o aumento da frota de trens de acordo com a demanda, assegurando assim mais conforto para os clientes.

A segurança também contará com o monitoramento eletrônico composto por mais de 2 mil câmeras distribuídas nas estações, trens, passarelas de acesso e terminais de ônibus, integradas ao Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária e às Salas de Supervisão Operacional (SSO) de cada estação, assim como pelas 220 câmeras corporais com recurso de áudio, acopladas ao fardamento dos Agentes de Atendimento e Segurança.