Fiéis celebram 270 anos da Basílica do Bonfim com procissão marítima | A TARDE

Os devotos do Senhor do Bonfim se reuniram ontem para acompanhar o percurso da imagem peregrina do Senhor do Bonfim, que celebrou o filho de Deus com a tradicional procissão.



A missa no mar destaca as novidades ocorridas no evento da Lavagem do Senhor do Bonfim. Uma delas é a realização da missa, que ocorreu apenas na embarcação que levou a imagem peregrina. Em anos anteriores, o evento religioso ocorria simultaneamente em algumas embarcações.



Um dos motivos para tantas mudanças nesta celebração é o aniversário de 270 anos da inauguração da Basílica do Bonfim, como explica o padre Edson Menezes: “A gente precisa inovar. A pastoral é algo dinâmico, criativo. Estamos atualizando a mensagem dele, do Senhor do Bonfim”.

Roteiro

O roteiro para a missa no mar começou com a saída da imagem da Basílica Santuário Nosso Senhor Bom Jesus do Bonfim em carreata, em direção à Marina da Ribeira. No local, a imagem embarcou em direção à Igreja Nossa Senhora da Penha de França (Ribeira). Em frente ao templo religioso, pela primeira vez, uma missa foi realizada durante a procissão do Bonfim. A missa celebra os nove anos em que a imagem ficou guardada na Igreja da Penha até que a então Igreja do Bonfim pudesse ser construída.



O padre Edson esclarece o significado dessa jornada. “Assim como Jesus caminhou pelas praias do Mar da Galileia, navegou no Mar da Galileia, hoje sua imagem também navega no mar aqui da Baía de Todos-os-Santos”.



Levada pelos pais, a administradora hospitalar, Telma de Araújo, começou a participar das celebrações ainda pequena e segue até3 hoje . “É uma festa que significa amor, fé, devoção”.



Para o dia da Lavagem do Bonfim (11/01), estão programadas a 9ª Caminhada “Lavagem de Corpo e Alma”, apresentação cultural, uma bênção especial do padre Edson e a tradicional lavagem da escadaria pelas baianas.