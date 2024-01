Filhos de Gandhy entregam presente a Oxum no Dique do Tororó | A TARDE

Ajayô! O início dos festejos do bloco FIlhos de Gandhy ocorreu neste sábado, 6, quando os componentes e admiradores acompanharam a entrega do presente de Oxum. A caminhada, que ocorreu no Dique do Tororó, marca também a primeira comemoração dos 75 anos do bloco afro.

Acompanhando o trajeto, o secretário de cultura da Bahia, Bruno Monteiro falou sobre o ano de comemorações dos FIlhos de Gandhy e dos blocos afros baianos.

"Ano muito simbólico, dos 75 anos do afoxé mais antigo do Brasil, 50 anos dos blocos afros. Momento de celebração, em que a cultura volta a ocupar e se firma como essencial para esse projeto de reconstrução do Brasil", disse.

Bruno também falou sobre o papel do governo da Bahia nas manifestações culturais da cidade de Salvador. "Essa é mais uma das nossas manifestações tão importante para cultura popular, que o governo do Estado apoia e participa com muito entusiasmo. Movimento que vai aquecendo o verão da Bahia e o governo do Estado valoriza todas essas manifestações".