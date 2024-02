Foragido é preso após flagra do Reconhecimento Facial no Fuzuê | A TARDE

Um homem com mandado expedido pela Justiça por falta de pagamento de pensão foi detido após ter seu rosto identificado no sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria de Segurança Pública do Estado Bahia (SSP-BA), no circuito Orlando Tapajós (Ondina / Barra), durante o Fuzuê. A captura aconteceu na tarde deste sábado, 3, em um dos pontos monitorados pela ferramenta.

Acionados pela equipe do Centro de Comunicações, equipes da Rondesp Atlântico empregadas na Operação Folia e Paz alcançaram o foragido e conduziram para a Polinter. Na unidade da Polícia Civil, o mandado de prisão por dívida de pensão alimentícia foi cumprido.

O Reconhecimento Facial será empregado durante o Carnaval em 42 Portais de Abordagem, além de pontos fixos em áreas da festa.





Márcia Santana