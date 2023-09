Forças da Segurança Pública se unem para atuar no Salvador Fest 2023

Acontece nesse domingo,17, mais uma edição do “Salvador Fest 2023”. O evento terá segurança reforçada, com as presenças das polícias Militar, Civil e Técnica, além do Corpo de Bombeiros Militar. Os profissionais realizarão o policiamento ostensivo, preventivo e investigativo dentro e fora do Parque de Exposições Agropecuário de Salvador.

O Comando de Policiamento Regional da Capital (CPRC) Atlântico coordenará as estratégias de policiamento interno, com o reforço de patrulhas dos Comandos de Policiamento Especializado e de Missões Especiais. Na parte externa, no acesso pela Avenida Dorival Caymmi, a 15ª Companhia Independente da Polícia Militar realizará rondas, com suporte de uma Base Móvel.

Os Esquadrões Águia e de Polícia Montada também estarão presentes na parte externa. A Polícia Civil estará com um posto instalado dentro do espaço, contando com delegados, investigadores e escrivães para o registro de ocorrências e de flagrantes.

Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica realizará perícias de constatação de drogas, física descritiva, lesões corporais leves e identificação civil.

O Corpo de Bombeiros Militar ficará de prontidão para o atendimento de ocorrências.