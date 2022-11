Fornecimento de água é interrompido em Fazenda Grande do Retiro

O serviço de abastecimento de água foi interrompido temporariamente, na manhã desta segunda-feira, 14, no bairro de Fazenda Grande do Retiro, em Salvador. Segundo a Embasa, a medida se deu para manutenção emergencial na rede distribuidora de água tratada.

A previsão para conclusão conclusão e retomada do serviço é ainda hoje, às 17h. O fornecimento de água começará a ser retomado de forma gradativa nas áreas afetadas, com estimativa de regularização plena nas 24 horas seguintes.

No entanto, a empresa ainda informou que a interrupção não afetará os imóveis que contam com caixa d’água adequada para atender as necessidades diárias de consumo de seus moradores.

A Embasa também estará disponibilizando carros pipa para abastecimento alternativo até a completa regularização do abastecimento pela rede distribuidora nesta are. O usuário deve solicitar carro pipa pela Agência Virtual web ou App, ou ligar para o 0800 0555 195.