Fornecimento de água é retomado gradativamente em bairros de Salvador

A Embasa concluiu na noite desta terça-feira, 8, o serviços de manutenção preventiva em equipamentos das estações de tratamento da Bolandeira e da rede distribuidora que abastece alguns bairros de Salvador. De acordo com a empresa, a regularização do fornecimento de água, nos bairros que tiveram o serviço suspenso, acontece gradativamente até a quinta-feira, 10.

De acordo com a empresa, a manutenção preventiva, ocorreu em 18 frentes de serviço, envolvendo 135 funcionários e teve o objetivo de promover a segurança operacional do sistema produtor e distribuidor da Bolandeira, evitando o aumento de manutenções emergenciais e a consequente interrupção do fornecimento de água na área atendida, especialmente no verão.