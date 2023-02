'Fraternidade e Fome’ é tema de ação que marca início da Quaresma

Arquidiocese de São Salvador da Bahia, por meio do cardeal dom Sergio da Rocha, arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, lançou a Campanha da Fraternidade 2023, que tem como tema “Fraternidade e Fome”.

A solenidade aconteceu, na tarde de ontem, no Palácio da Sé, na praça da Sé, e marcou o início da Quaresma, período de quarenta dias referente ao ano litúrgico cristão que antecede a Páscoa.

O tema da fome será o destaque nesta campanha que começou com a missa inaugural realizada também, ontem, às 18h, na Catedral Basílica do Santíssimo Salvador, localizada no Terreiro de Jesus, Igreja Mãe da Sé Primacial do país.

Divulgado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), essa é a terceira vez que o debate acerca da fome é escolhido desde o ano de 1964. Por causa de dados como os 62,6% de pessoas em insegurança alimentar na Bahia, segundo dados do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar, realizado pela Rede brasileira e Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan), o tema é considerado importante pela Igreja.

“Nós precisamos de ações concretas e diretas como esta, mas também de políticas públicas para combater a fome e a miséria”, pontua o arcebispo de Salvador.

Na solenidade que dá início à Quaresma, período marcado pelo jejum, pela oração e pela penitência, o cardeal dom Sergio da Rocha inaugura os quarenta dias de missas pelas igrejas da cidade.

A Páscoa, que marca a celebração da ressurreição de Cristo, varia sua data porque é comemorada no primeiro domingo após a primeira lua cheia do equinócio de primavera, no hemisfério norte, e do equinócio de outono, no hemisfério sul.

* Sob a supervisão da editora Meire Oliveira