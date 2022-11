Frente fria atinge Salvador e causa chuvas no feriado

O avanço de uma frente fria provoca tempo instável nesta terça-feira, 15, em Salvador. Com possibilidade de chuva de 91%, a temperatura mínima prevista para a capital baiana é de 23ºC e a máxima, de 28ºC.

De acordo com o boletim meteorológico divulgado pela Defesa Civil de Salvador (Codesal), a previsão para este feriado de Proclamação da República é de céu nublado e chuvas moderadas a qualquer hora do dia.

As chances de chuva diminuem ao decorrer da semana, com céu claro e menor possibilidade de precipitação na quarta-feira, 16. O mesmo acontecerá na quinta, sexta e sábado. Já no domingo, 20, a probabilidade de chuva volta a aumentar chegando a 60%.