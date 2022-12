Fuga de detentos do Presídio de Salvador é frustrada por policiais

Dois homens tentaram pular um muro do Presídio de Salvador, em Mata Escura, na manhã deste domingo, 25, para escapar das instalações. No entanto, a ação foi impedida por policiais da 48ª CIPM. As informações foram confirmadas pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado da Bahia (Sinspeb) e pela Polícia Militar.

De acordo com o sindicato, a ação aconteceu por volta das 7h20, quando policiais penais avistaram custodiados acessando a parte superior do pavilhão. Eles então acionaram outros agentes que estavam no plantão. e durante a varredura para encontrar os detentos, encontraram sangue e uma faca. Uma contagem dos internos foi feita e lá não estavam dois homens identificados como William de Jesus Silva e Elio Santos Santana.

Ainda conforme as informações, um policial militar da 48ª CIPM, que guardava uma das laterais do pavilhão, relatou que avistou dois internos na parte superior do pavilhão, momento em que ele efetuou disparos de arma de fogo para evitar a fuga dos internos.

William e Elio só foram encontrados por volta das 11:30h por policiais penais. Eles estavam debaixo do telhado que cobre a cozinha da unidade prisional.

Um vídeo mostra o momento quando eles foram achados pelos agentes. [veja]

null Reprodução