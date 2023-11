Funcionários de cidade na Bahia são alvos de ação da PF contra fraude | A TARDE

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira, 31, uma operação para desarticular um esquema criminoso em um dos programas federais de distribuição de renda à população em situação de extrema pobreza, em especial o Bolsa Família.

Segundo as investigações da Operação, batizada de Dissimilaridade, cerca de 49% dos funcionários do município Baianópolis, no Oeste da Bahia, entre detentores de cargos comissionados, trabalhadores temporários e servidores públicos estatutários, estariam envolvidos no esquema, recebendo benefícios sociais, concomitantemente aos salários pagos pela municipalidade. Foram expedidos um Mandado de Busca e Apreensão e quebra de sigilo telemático.

As investigações ainda apontam o cadastramento fraudulento de servidores do município como beneficiários dos programas sociais, gerando o recebimento indevido de prestações mensais, desde o ano de 2011 até os dias atuais.

Os envolvidos são investigados pela prática dos crimes de estelionato majorado e inserção de dados falsos em sistemas de informações, sendo que as penas somadas podem atingir o patamar máximo de 18 anos de reclusão.

O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda que beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza, visando diminuir as situações de desigualdades sociais. Grande parte dos servidores do município, beneficiados pelo programa federal, ostentam rendimento mensal muito superior aos limites fixados pela legislação.