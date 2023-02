Furto de cabos volta a causar lentidão no metrô de Salvador

Quem saiu cedo para cumprir seus compromissos diários em Salvador e precisou utilizar o metrô encontrou dificuldades por conta da lentidão do serviço na manhã desta terça-feira, 7. De acordo com a CCR Metrô Bahia, os atrasos nos trens acontecem em decorrência de furto de cabos, o que aumentou o intervalo de operação entre as estações Aeroporto e Mussurunga.

Apesar da nota citar apenas as estações Aeroporto e Mussurunga, o Portal A TARDE recebeu informações de que a lentidão afeta toda a linha 2 do sistema, desde a estação Acesso Norte, que está lotada e com maior tempo de espera que o normal para a chegada dos trens.

A lentidão e lotação do sistema na linha 2 tem sido recorrente, com reclamações de usuários nas redes sociais por conta das estações lotadas e atrasos.

De acordo com a CCR, as equipes de manutenção da concessionária já estão atuando para normalizar a operação na Linha 2 do metrô, mas não deu uma previsão de quando a situação estará resolvida. Neste momento, a Linha 1 não foi afetada e segue operando normalmente.

Estação Acesso Norte completamente lotada Reprodução