Gerônimo sobre Doutor Honoris Causa de Armandinho: 'toda pompa'

O cantor e compositor Gerônimo Santana Duarte, dono do clássico 'É D'Oxum', fez análise do recebimento do título de Doutor Honoris Causa recebido nesta quarta-feira, 24, pelo músico Armandinho Macedo.

Para Gerônimo, Armandinho merece todas as homenagens, a exemplo da recente dada pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), por ser o nome que fica na mente ao se falar da criação do atual modelo de trio elétrico. Criado por Dodô e Osmar Macedo, o trio se consagrou com surgimento da axé music nos anos 1980 em Salvador.

“Jamais seremos aqueles músicos que já se foram, a exemplo de Beethoven, Bach. Mas estamos vivendo um momento onde a criação de um trio elétrico não tem uma pessoa Honoris Causa. E essa pessoa é o Armandinho, com toda pompa . Ele merece. E merece muito mais”, disse o artista.

O título para Armandinho foi proposto pelas Escolas de Música, de Direito e da Faculdade de Medicina, aprovado pelo Conselho Universitário da UFBA e foi entregue pelo reitor Paulo Miguez.