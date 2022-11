Governo projeta aquisição de novas embarcações do ferry-boat

O governador eleito, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou estar atento aos recorrentes problemas que têm gerado reclamações dos usuários do sistema Ferry-Boat, e já avalia a possibilidade de alugar ou arrendar novas embarcações.

Em sua primeira entrevista ao programa Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM (103.9), após as reuniões com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), o petista falou que a situação do Ferry-Boat foi tema de conversa entre ele, o governador Rui Costa e o secretário de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti, que também integra a equipe de transição.

"Já me reuni com Marcos Cavalcanti e já peguei informações sobre o processo. Ouvi do governador e do secretário que há um trabalho para resolver essa situação. Seja com aluguel ou arrendamento de novas embarcações", disse.

Jerônimo Rodrigues assume o palácio de Ondina no mês de janeiro, em meio ao verão, quando a procura por passeios marítimos aumentam.

“Espero chegar em janeiro com isso resolvido. Pode ter certeza de que o que não der tempo (de ser feito), assumirei com o papel de um governador que precisa administrar os gargalos", disse Jerônimo.

Na última quinta-feira, 10, uma decisão da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), definiu que a travessia de veículos pesados sofrerá restrições temporárias no Ferry-Boat.

Segundo a Agência, medida será aplicada em fins de semana e feriados. A restrição servirá para ampliar o embarque de veículos convencionais - carros de passeio - e melhor atender os usuários regulares do sistema.

Ficam suspensas as travessias dos veículos pesados, partindo de São Joaquim (sentido Bom Despacho), das 5h das sextas-feiras até as 15h dos sábados, como também das 5h das vésperas de feriados até as 15h do dia posterior ao feriado.