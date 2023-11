"Grande porrada na facção", diz Werner sobre apreensão em hotel | A TARDE

O secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, elogiou o trabalho da polícia na operação que resultou na apreensão da maior quantidade de drogas de uma só vez neste ano. Quase uma tonelada foi encontrada em um hotel de luxo na capital baiana e em uma casa em Camaçari.

"É um trabalho de dois meses de investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). A gente tem que enaltecer, parabenizar o trabalho de investigação que vem sendo realizado. Continuaremos no combate ao tráfico de drogas, no desmantelamento de laboratórios como esse para descapitalizar as organizações criminosas [...] Vocês viram cocaína, maconha, êxtase, até lança-perfumes, e outros apetrechos para elaborar e comercializar drogas", disse o gestor da pasta.

Polícia apreende quase uma tonelada de drogas em imóvel de luxo | Foto: Osvaldo Barreto / Ag A TARDE

Werner ainda salientou a importância da "porrada" que a polícia aplicou o grupo criminoso. "Como a gente costuma dizer, essa foi uma grande 'porrada' na facção criminosa que dominava e tinha esse ponto de distribuição do varejo. Mais uma vez, enaltecer e parabenizar o Deic, a Polícia Civil, mas temos diversas outras investigações em andamento. Essa investigação iniciou a partir de um roubo de veículo que a Deic começou a investigar e conseguiu, a partir do trabalho de acompanhamento e inteligência, localizar esse grande laboratório que com certeza descapitaliza e é um baque muito grande para a organização criminosa que o manejava".



Ao todo, quatro pessoas foram presas durante as duas ações. Um deles era velho conhecido das autoridades. "Ele foi preso em 2018 por tráfico de drogas, em 2020 por tráfico de drogas, em 2022 por tráfico de drogas, e agora, em 2023, preso por tráfico de drogas, com essa baixa quantidade de entorpecentes", salientou a Delegada-Geral, Heloísa Brito.