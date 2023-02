Grupo discute impactos e soluções para público no mercado de trabalho

Casos de transfobia e LGBTfobia têm sido recorrentes mesmo com campanhas e ações dos mais variados órgãos públicos para tentar coibir essa violência. Na busca pelo enfrentamento, um grupo discutiu ontem, no Casarão da Diversidade, os impactos das agressões e medidas de melhoria no mercado de trabalho.

Participaram da discussão representantes do Tribunal da Regional do Trabalho da 5ª região (TRT5), do Centro de Promoção em Defesa de Direitos (CPDD) de Pessoas LGBTQIA+ da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS) e do Laboratório Trans do Centro Estadual em Diagnóstico, Assistência e Pesquisa (Cedap) da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab).

Entre as pautas, a primeira foi a inserção no mercado de trabalho. De acordo com juíza do TRT 5 Adriana Manta, a falta de visualização da população trans é um grande problema por causa da falta de qualificação profissional e educacional. “Precisamos visualizar estes corpos e qualificá-los profissionalmente e educacionalmente. É por meio da qualificação dos empregadores que vamos conseguir disponibilizar vagas que estimulem o convívio. E aquela equipe também precisa ser treinada para entender, recepcionar e não assediar estas pessoas nos locais de trabalho”, pontua.

Sobre a importância do judiciário neste momento, o coordenador do CPDD - LGBTQIA+, Renildo Barbosa, destaca que as pessoas trans viram seus direitos crescendo no início da década. “Nós cremos que estamos em um ambiente mais favorável para punições e investigações imparciais de quem comete crimes deste tipo”, finaliza.

Ao todo, 15 casos de transfobia e LGBTfobia foram identificados no Carnaval deste ano. Além disso, o grupo oferece gratuitamente programas, ações, palestras e vivências para órgãos e empresas tentarem coibir este preconceito. “Nesse Carnaval, por exemplo, tivemos a prisão de um funcionário público terceirizado porque queria impedir uma mulher trans de usar o banheiro mesmo com ela apresentando os documentos, o que nem era necessário”, afirma.

Além destes casos, Renildo lembra outros envolvendo o bloco As Muquiranas, em vídeo disponibilizado nas redes sociais, como o da tentativa de invasão a um bar LGBTQIA+ na Carlos Gomes, a do espancamento coletivo de uma trans por cerca de oito membros do bloco no circuito do Campo Grande e a do ataque de jatos de água ou cerveja nos locais da festa.

“Carnaval seria o espaço máximo de liberdade, por ser um local de expressar todas as liberdades, vivências e experiências e ,mesmo assim, há casos de violências extremas de transfobia”, conclui a juíza do TRT 5 Adriana Manta.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira