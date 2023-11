‘Happy Hour’ da vacina registra mais de nove mil doses aplicadas | A TARDE

A campanha Happy Hour da vacinação, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), registrou, até as 14h45 de ontem, 9.093 pessoas vacinadas com a dose bivalente da Covid-19. A ação começou na terça-feira passada e foi até ontem, estendendo o horário de vacinação para as 20h em 19 postos. De acordo com a SMS, a cobertura da vacina na capital baiana é de 27,7% do público-alvo.

Foram mais de 100 salas de aplicações espalhadas pela cidade para vacinar o público geral com mais de 12 anos e o público-alvo, composto por idosos, gestantes, puérperas, quilombolas, indígenas, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores da saúde e imunossupressores.

Nas 12 horas de duração da vacinação na terça-feira, um total de 3.187 doses da bivalente foram aplicadas. Já na quarta-feira, o número foi maior, marcando 4.553 doses. “Estamos aumentando o número de vacinados com a bivalente a cada dia do Happy Hour. Assim, cumprimos com o propósito de sensibilizar e incentivar a população”, afirma a titular da SMS, Ana Paula Matos.

A campanha se mostra essencial neste período, uma vez que de acordo com dados da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), houve um aumento de 35,5% nos casos da Covid-19 na semana epidemiológica 44 deste ano, que se refere a 29 de outubro a 4 de novembro, em relação à semana anterior. Entre uma e outra os números subiram de 645 para 847.

Aproveitando a campanha e o horário estendido de aplicações, o aposentado Gilson Santos, 75 anos, foi ao 5° Centro de Saúde, ontem, para se proteger da doença. “Eu não tomei antes porque não estava ligando muito, mas com esse aumento de casos resolvi tomar a vacina”, relata.

Com o bom resultado, a secretária conta que há possibilidade da ação acontecer outras vezes. “Com a estratégia conseguimos ampliar a possibilidade de comparecimento por estarmos em locais de grande circulação, ofertando o imunizante em locais de trajeto para casa, trabalho, faculdades, escolas, mercados e shoppings”.

* Sob a supervisão da editora Meire Oliveira