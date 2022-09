Homem ameaça agentes de trânsito com barra de ferro

Um funcionário de uma borracharia ameaçou agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), na manhã desta quinta-feira (8), durante uma fiscalização do órgão municipal, no bairro de Nazaré. Segundo apuração do g1, apesar do susto, ninguém ficou ferido.



A situação ocorreu na Rua da Independência e foi registrada por imagens de um aparelho celular. No vídeo, é possível ver que um dos agentes está dentro da viatura do órgão, enquanto relata que teria sido ameaçado pelo homem, que está dentro de um estabelecimento.

Em seguida, o homem percebe que está sendo filmado, pega uma barra de ferro e questiona: “É o quê que você quer, rapaz? Está me filmando?”.

Por meio de nota, a Transalvador informou que, durante fiscalização de rotina, os agentes encontraram veículos estacionados de forma irregular sobre a calçada. Quando foram fazer as autuações, conforme determina a norma de trânsito, um funcionário de uma borracharia localizada na via apareceu fazendo gestos obscenos.

Ainda na nota, a Transalvador detalhou que o homem pegou uma barra de ferro e ameaçou os servidores municipais que, por sua vez, acionaram a polícia.

A Polícia Militar confirmou que foi acionada para a ocorrência e, por meio de nota, disse que conduziu o suposto autor para a Central de Flagrantes, que investigará o ocorrido. Não há detalhes se o homem foi preso ou liberado.

Veja vídeo:

null Reprodução