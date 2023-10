Homem cai em bueiro e é conduzido para o HGE | A TARDE

Um homem caiu num bueiro nesta segunda-feira (2) no bairro da Fazenda Grande do Retiro, em Salvador. Ele foi resgatado pela equipe do 3° Batalhão de Bombeiros Militar.

Segundo a corporação, a vítima recebeu o atendimento pré-hospitalar ainda no local e foi conduzida ao HGE por uma guarnição do 12º BBM/Salvar. A operação aconteceu com o apoio da PMBA, Embasa, Transalvador e Codesal.