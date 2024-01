Homem com mandado de prisão em aberto por estupro é preso | A TARDE

Um homem com mandado de prisão em aberto por estupro foi preso na manhã deste domingo, 7, na Avenida Dorival Caymmi, em Itapuã. De acordo com a polícia, uma equipes da 15ª realizava ronda quando foi acionadas sobre a presença de um indivíduo com mandado de prisão em aberto estava circulando na região do INSS. A guarnição deslocou para o local e conseguiu visualizar o suspeito com as características passadas. Após identificação, o suspeito foi conduzido para a Polinter.

