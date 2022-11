Homem de 65 anos é preso em flagrante por matar outro idoso

Um idoso de 65 anos foi preso em flagrante na Avenida Tancredo Neves, na noite desta quarta-feira, 9. Segundo as informações da Polícia da Civil, o homem foi preso cerca de duas horas depois de ter causado a morte de Evandro Raimundo da Silva, também de 65 anos.

A motivação não foi revelada, no entanto, segundo relatos, os dois idosos teriam discutido e entrado em luta corporal antes de um deles desferir golpes de arma branca.

O caso aconteceu próximo a um posto de combustível.

O suspeito foi conduzido ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que investiga o caso, por policiais militares. Foram expedidas as guias de remoção e de perícia para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica, cujos laudos ajudarão na apuração do fato.