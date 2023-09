Homem desaparece após se afogar na praia de Piatã, em Salvador

Um rapaz de 23 anos desapareceu no início da tarde de sábado,2, após se afogar na praia de Piatã, em Salvador. Neste domingo,2, equipes da Salvamar realizam buscas na região.

De acordo com a família, Patrício de Sousa dos Santos mora no bairro Jardim Nova Esperança e trabalha como ajudante de pedreiro. No sábado, ele saiu de casa na companhia de dois primos para tomar banho de mar. Por volta das 13h30, a vítma decidiu entrar na água sozinho e, minutos depois, os primos perceberam que ele estava com as mãos para cima, gritando por socorro.

Os primos tentaram ajudar mas não conseguiram salvá-lo, pois o mar estava agitado. Ainda segundo a família, o jovem não sabia nadar. Os familiares afirmam que as equipes da Salvamar estiveram no local ainda na tarde de sábado, mas somente às 9h deste domingo deram início às buscas.