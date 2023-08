Homem é abordado e termina sendo morto no Subúrbio

Um homem foi morto a tiros no bairro de Alto do Cabrito, Subúrbio de Salvador, na noite desta terça-feira (29). O crime aconteceu na Rua O.S. A vítima foi identificada por moradores pelo prenome Washington.

Eles relataram ainda que escutaram diversos disparos. A polícia foi acionada logo após o crime. O corpo da vítima foi coberto com um lençol até a chegada da autoridade. As informações são do perfil O Suburbano Viu.

Uma guarnição da Polícia Militar registrou a ocorrência e isolou o local do crime. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) fez a perícia e remoção do corpo. Motivação e autoria do crime serão investigadas pela Polícia Civil.