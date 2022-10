Homem é baleado durante troca de tiros no bairro de Tancredo Neves

Um homem, que não teve sua identidade divulgada, foi baleado na tarde desta terça-feira, 25, durante uma troca de tiros no bairro de Tancredo Neves, em Salvador.

De acordo com as autoridades, o caso aconteceu na rua Direta por volta das 13h. A vítima passava pelo local no momento do tiroteio e acabou sendo atingida por um disparo de arma de fogo na região do tórax.

Uma equipe da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar foi acionada pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) com a informação de que um homem havia sido baleado.

No local, os agentes constataram o fato e socorreram a vítima para o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS). Não há detalhes sobre seu estado de saúde. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.