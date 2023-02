Homem é encontrado morto dentro de carrinho de bebê no Comércio

O corpo de um homem, sem identificação formal, foi encontrado com marcas de tiros na manhã desta sexta-feira, 24, no bairro do Comércio, em Salvador. Segundo as informações da Polícia Civil, a vítima foi achada na região da Rua Lauro Miller. Já de acordo com a PM, policiais da 16ª Companhia Independente da Polícia Militar foram acionados e encontraram a vítima num carrinho de bebê.

Conhecido apenas como 'Carneiro', ele vivia em situação de rua. Não há informações sobre as circunstâncias ou motivação do crime. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Já foram expedidas as guias para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT).