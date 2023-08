Homem é esfaqueado durante assalto em bairro turístico de Salvador

Um homem foi esfaqueado na noite de sexta-feira, 11, no Largo de Santana, área bastante movimentada no Rio Vermelho, em Salvador. De acordo com a Polícia Militar, a vítima teria reagido a um assalto.

De acordo com informações de um leitor do Portal A TARDE, a vítima seria um turista, mas a Polícia Militar não confirma a informação. Ainda segundo a ocorrência, a vítima foi ferida no rosto durante a abordagem do criminoso por se negar a entregar o celular.

O homem foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE) e não há detalhes sobre o estado de saúde. O caso aconteceu em uma área bastante movimentada do bairro e famosa pelos bares e espaços para venda de comida baiana. O autor do crime conseguiu fugir.